Hoffnung auf gutes Storchenjahr

Ein Weißstorch sitzt in seinem Nest. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

Noch vor 20 Jahren nisteten mehr als 1100 Storchenpaare in Mecklenburg-Vorpommern und zogen ihre Jungen auf. Die Zahl hat sich seither fast halbiert. Doch gibt es leichte Zeichen für eine Trendumkehr.

Schwerin - In Mecklenburg-Vorpommern nisten wieder mehr Weißstörche. Erste Erhebungen seit Rückkehr der Zugvögel aus ihren Winterquartieren hätten ergeben, dass auch lange Zeit nicht genutzte Nester belegt sind. „An einigen Stellen haben sich Storchenpaare sogar um den Brutplatz gestritten. So etwas ist als gutes Zeichen zu werten“, sagte der Vorsitzende der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern (OAMV), Klaus-Dieter Feige, am Mittwoch in Schwerin. Zuvor hatte auch der NDR unter Berufung auf die landesweite Arbeitsgruppe zum Schutz der Weißstörche über eine leichte Zunahme der Storchenbestände im Nordosten berichtet.

Im Jahr 2022 hatten in Mecklenburg-Vorpommern 422 der insgesamt 680 registrierten Storchenpaare erfolgreich Nachwuchs aufgezogen. Das war nach Angaben der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft die bislang geringste Zahl. Wie zuvor nur 2016 und 2021 wurden weniger als 1000 Jungstörche flügge. In den Jahren 2016 und 2017 hatte Dauerregen und empfindliche Kühle den Jungtieren massiv zugesetzt. 2021 und 2022 sei Nahrungsmangel infolge von Trockenheit Hauptgrund für die geringe Zahl an Jungstörchen gewesen, sagte Feige. Noch 2004 hatten die Ornithologen im Nordosten mehr als 1100 Brutpaare und über 2400 Jungstörche gezählt.

Nach Angaben Feiges geben die zusätzlich besetzten Nistplätze nun Hoffnung auf ein gutes Storchenjahr. „Die Startbedingungen sind gut. Aber nun muss auch das Wetter mitspielen“, betonte der Vogelkundler. Mit Prognosen halte er sich deshalb zurück. Nach seinen Angaben zeigen sich die Erfolge einer Brutsaison etwa vier Jahre später, wenn die Jungtiere geschlechtsreif sind.

Nach Angaben des NDR profitiert Mecklenburg-Vorpommern aktuell auch von den Entwicklungen in seinen westlichen Nachbarländern. Die Neuansiedler stammten in der Regel aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. „2019 war dort ein außergewöhnlich gutes Nachwuchsjahr mit ganz vielen Feldmäusen und sehr gutem Bruterfolg. Da gibt es entsprechend viel Nachwuchs. Der sucht sich sein erstes Nest nicht nur in der eigenen Region, sondern schaut auch mal ein bisschen weiter“, zitiert der Sender den Leiter der Landesarbeitsgemeinschaft zum Schutz der Weißstörche, Stefan Kroll.

Einige Jungtiere seien nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen, um hier erstmals zu brüten. Die östlichen Landesteile würden allerdings vielfach gemieden. Dort habe es in der Vergangenheit besonders wenig geregnet. Damit einher gehe ein geringeres Nahrungsangebot. „Das speichern die Tiere ab und kehren erst gar nicht dorthin zurück“, erklärte Kroll. Regen hingegen sorge für Nahrung, unter anderem für Regenwürmer, die in den ersten Lebenstagen für Störche besonders wichtig seien.

2019 gab es bundesweit etwa 7500 Storchenpaare. Experten schätzen, dass es 2023 gut 10.000 Paare werden können. Als Grund gilt auch das veränderte Zugverhalten. Immer mehr Störche ersparten sich den weiten Flug nach Afrika, blieben in Spanien und kehrten so auch früher zurück. Die Folge: Sie werden auch früher brutreif, wie es hieß. dpa