Hoher Krankenstand führt zu Zugausfällen in MV

Ein Mann sitzt an einem Bahnhof vor einem Regionalzug auf der Bank. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Der bundesweit hohe Krankenstand hat auch Auswirkungen auf die Zugverbindungen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, wird es voraussichtlich bis zum 8. Januar 2023 auf vier Regionalstrecken zu Ausfällen kommen.

Schwerin - „Wie bei vielen Unternehmen in Deutschland ist auch der Krankenstand bei den Mitarbeitenden der Deutschen Bahn in Mecklenburg-Vorpommern aktuell hoch. Das kann dazu führen, dass im Regionalverkehr einzelne Fahrten ausfallen“, teilte ein Bahnsprecher am Donnerstag auf Nachfrage mit: „Wir bei der DB tun alles, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.“

Betroffen von den Ausfällen sind die Linien RE 5 von Stralsund nach Neustrelitz (mit Ausnahme durchfahrender Züge von und nach Berlin), RE 7 von Stralsund nach Greifswald, RB 17 von Wismar über Schwerin nach Ludwigslust (nur einzelne Züge) und RB 18 von Bad Kleinen nach Schwerin.

Die Reiseauskunft im Internet und per App werde derzeit aktualisiert. Der geänderte Fahrplan ist laut Bahn vom 16. Dezember an abrufbar. Reisende sollen sich in jedem Fall unmittelbar vor Reiseantritt über ihre tatsächlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten informieren. dpa