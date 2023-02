Hoher Schaden bei Feuer in Biogasanlage: Ursache noch unklar

Teilen

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer hat eine große Biogasanlage südlich von Schwerin außer Gefecht gesetzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine halbe Million Euro - und sucht noch die genaue Brandursache.

Redefin - Ein Feuer hat Teile einer größeren Biogasanlage in Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zerstört und einen geschätzten Schaden von etwa 500 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, brach der Brand am Mittwochabend im Bereich einer Mischeinrichtung des Betriebes östlich von Redefin aus. In Misch-Anlagen werden Grundstoffe einer Biogasanlage - wie Gülle, Grassilage, Mist und Mais - so miteinander gemischt, dass daraus Gas und Energie gewonnen werden kann.

Mehrere Feuerwehren rückten aus und konnten den Brand inzwischen unter Kontrolle bringen. Menschen wurden nicht verletzt. Die genaue Brandursache sei noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Die Biogasanlage versorgte bisher über Blockheizkraftwerke auch ein sogenanntes Nahwärmenetz, mit dem eine Reihe von Wohngebäuden in der Region zwischen Redefin und Hagenow beheizt wurden. Welche Auswirkungen der Brand auf das Beheizen hat, sei noch nicht klar, hieß es. dpa