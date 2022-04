Hoher Schaden bei Kulturhausbrand: Vermutlich Brandstiftung

Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Strasburg ist das kulturelle Zentrum der uckermärkischen Stadt, das Kulturhaus, abgebrannt. Die Stadt spricht von einem Millionenschaden, die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung.

Strasburg - Ein Großfeuer hat das alte Kulturhaus in Strasburg (Vorpommern-Greifswald), das als kulturelles Zentrum der Kleinstadt gilt, komplett zerstört. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Das haben erste Ermittlungen in der Brandruine am Donnerstag ergeben. Ein Gutachter prüfe aber noch, wie mutmaßliche Brandstifter in das Gebäude gelangen konnten.

Laut Polizei brach der Brand am frühen Donnerstagmorgen aus und erfasste schnell das gesamte Gebäude. Über Strasburg war eine größere Rauchsäule zu sehen. Der mittlere Teil brannte bis auf die Grundmauern nieder, auch die Seitenteile sind stark beschädigt. Die Kommune, die das Gebäude aus DDR-Zeiten gerade sanieren wollte, schätzte den Schaden auf rund 3,5 Millionen Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Etwa 40 Feuerwehrleute von fünf Wehren konnten den Brand löschen, zudem regnete es in der Region. Das Kulturhaus wurde errichtet, als Strasburg im Zuge der Bildung der DDR-Bezirke 1952 zur Kreisstadt aufgestiegen war. Vertreter der Landesregierung äußerten sich betroffen über den Verlust für die Region. Man wolle prüfen, inwieweit Hilfen für die Stadt beim Wiederaufbau möglich sind, hieß es vom Vorpommern-Beauftragten Heiko Miraß (SPD). dpa