Hotelkomplex „Hohe Düne“ - BGH verhandelt Betrugsvorwurf

Teilen

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der Bau des Hotelkomplexes „Yachthafenresidenz Hohe Düne“ in Rostock-Warnemünde beschäftigt wieder einmal das oberste deutsche Strafgericht. Am Dienstag geht es am Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig auch um den Freispruch Mecklenburg-Vorpommerns früheren Wirtschaftsministers Otto Ebnet (SPD) im Zusammenhang mit angeblichen Subventionsbetrug. Die Staatsanwaltschaft Rostock hatte nach einem entsprechenden Urteil des Landgerichts Schwerin vom August 2020 Revision eingelegt (Az 6 StR 237/21).

Rostock/Leipzig - Die Staatsanwaltschaft hatte Ebnet vorgeworfen, sich an einem Subventionsbetrug des verantwortlichen Bauunternehmers Per Harald Lökkevik beteiligt und sich außerdem der Untreue zum Nachteil der Landeskasse schuldig gemacht zu haben. Sie hatte auf eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Die Schweriner Richter waren zu der Überzeugung gekommen, dass es den unterstellten Subventionsbetrug nicht gegeben habe.

Der norwegische Unternehmer Lökkevik hatte zwischen 2003 und 2006 vom Land 47,5 Millionen Euro Subventionen für den Bau des Hotelkomplexes bekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm seit 2011 vor, das Vorhaben zum Schein und damit illegal in zwei Hotels aufgeteilt zu haben. Einerseits musste so die EU-Kommission den Fördergeldern nicht zustimmen, andererseits standen für zwei kleinere Hotels mehr Fördergelder in Aussicht als für ein großes. Ebnet, ein Bank-Manager, ein Steuerberater und der Chef eines Förderinstituts wurden als Mittäter angeklagt.

Das Schweriner Landgericht entschied, der Komplex sei von Anfang an mit zwei separaten Hotels geplant und verwirklicht worden. Auch wenn sie bis heute eng zusammenarbeiteten, seien ihre Verbindungen jederzeit ohne viel Aufwand zu trennen. Sie bildeten keine wirtschaftlich untrennbare Einheit - auch wenn Lökkevik faktisch für beide Hotels die zentrale Figur sei.

Die Staatsanwaltschaft halte den Freispruch unter anderem wegen Verfahrensfehlern, aber auch wegen rechtlich-inhaltlicher Bedenken für falsch und begehre deshalb eine Überprüfung des Urteils. Nähere Angaben konnte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde nicht machen. Ob der BGH am Dienstag bereits eine Entscheidung verkünden werde, war laut einer Gerichtssprecherin unklar.

Das Bauprojekt hat in den zurückliegenden Jahren mehrere Gerichte und auch den BGH schon wiederholt beschäftigt. Erst Ende Juli hatte das BGH den Freispruch in einem abgetrennten Verfahren gegen Lökkevik kassiert und den Fall an das Landgericht Schwerin zurück verwiesen (Az 1 StR 439/21). Das war in diesem Fall bereits die zweite erfolgreiche Revision vor dem BGH nach Freisprüchen vor Gerichten im Nordosten. dpa