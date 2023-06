Hubschrauber-Einsatz bei Löscharbeiten im Göldenitzer Moor

Im Basislager mit der Einsatzleitung stehen Fahrzeuge für den weiteren Einsatz beim Wald- und Moorbrand bereit. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Feuerwehren im Landkreis Rostock bekommen bei der Bekämpfung des Brandes im Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz erneut Unterstützung aus der Luft. Am Freitag kurz vor Mittag trafen zwei Löschhubschrauber der Bundeswehr ein, wie Kreisbrandmeister Mayk Tessin mitteilte. Die beiden kleineren Maschinen, die pro Flug etwa 2000 Liter Wasser in einem Außentank transportieren und über dem Brandgebiet ablassen können, ersetzen den größeren Hubschrauber, der am Donnerstag bei der Brandbekämpfung geholfen hatte.

Göldenitz - Tessin zufolge sollen mit den Wassergaben aus der Luft weiter Glutnester in dem schwer zugänglichen Gebiet gelöscht werden. Die Zeit dränge, da zum Wochenende mit einem Auffrischen des Windes gerechnet werde. Damit drohe die Gefahr, dass das Feuer neu entfacht werden und weiter um sich greifen könne, erklärte der Kreisbrandmeister. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist eine Fläche von etwa 50 Hektar vom Brand betroffen, je zur Hälfte trocken gelegtes Moor und Wald.

Der Brand war am Dienstagvormittag auf Ödland ausgebrochen. Nur ein Großeinsatz der Feuerwehr mit bis zu 300 Kräften gleichzeitig konnte knapp verhindern, dass Ortschaften evakuiert werden mussten. Am Freitag waren laut Tessin noch 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist weiter unklar. dpa