Hund stirbt in brennender Gartenlaube

In einer brennenden Gartenlaube in Parchim ist am frühen Sonntagmorgen ein Hund verendet. Aus zunächst ungeklärter Ursache hatte die Gartenlaube im Landkreis Ludwigslust-Parchim Feuer gefangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 32-jährige Pächter der Gartenlaube hatte diese kurz zuvor verlassen, seinen Hund ließ er in dem Gartenhäuschen zurück, wie es hieß.

Parchim - Das Holzgebäude brannte vollständig nieder. Menschen kamen bei dem Feuer laut Polizei nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. dpa