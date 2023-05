IG Metall ruft zu Warnstreik bei Holzverarbeiter auf

Fahne mit Logo der IG Metall an einem Stand bei einem Streik. © Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild

Für Montag hat die Industriegewerkschaft IG Metall beim Holzverarbeiter Mayr Melnhof in Wismar zum Warnstreik aufgerufen. „Wir wollen eine spürbare Gehaltserhöhung und einen gemeinsamen Tarifvertrag für alle Beschäftigten“, sagte Axel Herkt, Mitglied der Tarifkommission, am Freitag in Wismar. Den Angaben nach soll die Arbeit zwischen 2 und 18 Uhr niedergelegt werden.

Wismar - Aus Sicht der Gewerkschaft sind deutliche Lohnsteigerungen in Zeiten hoher Inflation nötig, um Fachkräfte zu halten. Ihren Vorstellungen nach soll der aktuelle Eck-Stundenlohn für Fachkräfte um 16,8 Prozent auf 17,31 Euro steigen. Mayr Melnhof beschäftigt in Wismar nach eigenen Angaben 180 Menschen. dpa