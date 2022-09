IG-Metall: Transfergesellschaft der MV-Werften verlängern

Teilen

Eine IG-Metall-Fahne weht im Wind. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild

Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Verlängerung der Transfergesellschaft der MV-Werften. „Uns geht es um die Zukunft der Werften und der Industrie im Land. Wir wollen Arbeitsplätze und Standorte sichern“, hieß es am Freitag in einem Demonstrationsaufruf für die kommende Woche. Am Mittwoch will die Gewerkschaft ihrer Forderung ab 9.00 Uhr vor dem Landtag in Schwerin Nachdruck verleihen.

Schwerin/Wismar - Eingeladen wurde hierzu demnach Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD).

Neben einer Verlängerung der Ende Oktober auslaufenden Transfergesellschaft für die noch rund 900 ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der insolventen MV-Werften-Gruppe wollen die Arbeitnehmervertreter auch für eine Deckelung der Energiepreise für Beschäftigte und Unternehmen protestieren.

Zum Monatswechsel am Samstag stellt der neue Eigentümer des MV-Werften-Standortes in Wismar, der U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), die ersten Menschen ein. Einer Ankündigung des Unternehmens zufolge sind dies die bisherigen Auszubildenden und dual Studierenden der MV Werften am Standort Wismar sowie ihre Ausbilder. dpa