IHK wirbt mit „Heimkehrertag“ um Arbeitskräfte

Mit einem „Heimkehrertag“ an zwei Standorten will die Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer (IHK) den Arbeitskräftemangel in Firmen beheben helfen. Dazu erwarten rund 70 Firmen und andere Arbeitgeber am 27. Dezember in Greifswald und Neubrandenburg Interessenten, wie ein Sprecher der IHK am Dienstag in Neubrandenburg sagte. „Die Chancen waren niemals so gut wie heute, hier neue und interessante berufliche Perspektiven zu finden“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Kammer, Torsten Haasch.

Neubrandenburg/Greifswald - Die „Heimkehrertage“ finden im Haus der Kultur und Bildung im Zentrum in Neubrandenburg und im Kulturbahnhof Greifswald statt.

Die Initiative, die wegen Corona pausiert hatte, sei bewusst auf die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelegt worden, da viele junge einst abgewanderte Frauen und Männer zu den Feiertagen wieder bei Verwandten in der Heimat seien. Interessierte können auch bei der Suche nach Kita-Plätzen, Wohnungen und anderen Anliegen Hilfe erwarten. Die Initiative wird von Kommunen, Land und EU unterstützt.

Mangel an Nachwuchs und Arbeitskräften gehört - neben den derzeit hohen Energiepreisen - zu den Hauptproblemen der Firmen im Nordosten. Die Kammer vertritt die Interessen von rund 25.000 Unternehmen in der Osthälfte von MV. dpa