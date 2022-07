IHKs bezeichnen Idee eines weiteren Feiertags als ignorant

ILLUSTRATION - Ein Schild weist in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) auf die Industrie- und Handelskammer hin. © Bernd Wüstneck/zb/dpa/Illustration

Der Vorschlag eines weiteren Feiertags am 9. Mai stößt bei den Industrie- und Handelskammern (IHKs) im Nordosten auf Ablehnung. „Diese unfassbare Ignoranz gegenüber der Wirtschaft muss endlich ein Ende finden. Herr Dahlemann blendet die analytischen Aussagen der Wirtschaft offensichtlich völlig aus“, sagte der geschäftsführende Präsident der IHKs in Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Belke, am Donnerstag in Schwerin als Reaktion auf einen Vorschlag von Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann.

Schwerin - Der SPD-Politiker Dahlemann hatte zuvor angeregt, den am 9. Mai stattfindenden Europatag zu einem zusätzlichen Feiertag zu machen. Dies hatte das EU-Parlament bereits im Mai als Teil einer gemeinsamen Position zur Reform des Europawahlrechts vorgeschlagen. Die Parlamentarier sprachen sich mehrheitlich dafür aus, in ganz Europa an diesem Datum zu wählen und diesen Tag in allen Mitgliedsländern zum Feiertag zu erklären.

Am 9. Mai, dem Europatag, hatte der damalige französische Außenminister Robert Schuman 1950 die Produktionsgemeinschaft Kohle und Stahl vorgeschlagen, einen EU-Vorläufer.

Belke sieht einen zusätzlichen Feiertag als Belastung und verwies auf die erst kürzlich von der Landesregierung umgesetzte Einrichtung des Internationalen Frauentags am 8. März als Feiertag. Der Industrievertreter nannte zudem die zahlreichen bestehenden Probleme für die Betriebe im Land, unter anderem die wegen der Pandemie gestörten Lieferketten, den Fachkräftemangel und den extremen Preisanstieg bei der Energie. „Für die Wirtschaft kostet ein zusätzlicher Feiertag allein in MV geschätzte 60 Millionen Euro“, so der IHK-Präsident. dpa