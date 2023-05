Immergut eröffnet die Festivalsaison

Besucher gehen über das Veranstaltungsgelände des Pangea Festivals 2022 auf dem ehemaligen Flugplatz in Pütnitz. © Stefan Sauer/dpa

Festivalgänger aufgepasst: Die Saison in MV startet zu Pfingsten mit dem Immergut-Festival in Neustrelitz. Weiter geht es eine Woche später mit dem Freiland Festival in Alt Tellin.

Neustrelitz - Von Immergut und Airbeat One über Pangea bis Fusion und Freiland: Mecklenburg-Vorpommern bleibt ein Ziel für Festivalgänger. Zehntausende werden dieses Jahr wieder zwischen Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Alt Tellin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erwartet - mit Zelt und Rucksack, um für ein Wochenende abzufeiern.

Den Startschuss gibt über Pfingsten das Immergut-Festival in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte). Die Macher erwarten vom 26. bis 28. Mai rund 3500 Festivalgänger auf dem Gelände. Das Line Up reicht von Casper über Blond bis Sebastian Hotz alias El Hotzo. Ausverkauft sei Immergut nicht, sagt Stefanie Rogoll von den Organisatoren. Karten, auch Tageskarten, gebe es noch für Spontane.

„Einerseits hat sich die Festivallandschaft noch nicht wieder von den Corona-Jahren erholt, die Gäste haben andere Prioritäten ihrer Freizeit gesetzt und die Inflation spielt natürlich sowohl bei Gästen als auch bei uns - steigende Kosten an allen Enden einer Produktion - eine große Rolle“, sagt Rogoll. Die Gäste entschieden sich auch immer später für den Ticketkauf.

Vom 2. bis 5. Juni folgt das Freiland-Festival in der Kieskuhle Broock in Alt Tellin. Angekündigt sind neben zahlreichen Livemusik-Acts von Alice Dee bis Schampus Pankow auch Workshops etwa zu Schattentheater oder auch Wassermeditation.

Ebenfalls mit Workshops und vielen Spielgelegenheiten neben der Musikparty wartet das Pangea-Festival im August (10.-13.8.) in Pütnitz am Bodden (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf. Die Macher hoffen wie in den Vorjahren auf rund 15.000 Besucher, sagt Geschäftsführer Alexander Seifert. In den letzten Wochen hätten die Ticketbuchungen deutlich angezogen, nachdem es zunächst verhaltener als in den Vorjahren losgegangen sei. Langfristig würden 20.000 Gäste angestrebt.

Dass die Firma Center Parcs auf dem Gelände eine große Ferienanlage errichten will, sehen die Pangea-Macher inzwischen positiv. „Aus dem Schreck ist ein Plan geworden“, sagt Seifert. Pangea will demnach gemeinsam mit Partnern einen großen Abenteuerpark bauen. „Und einmal im Jahr gibt es als Highlight das Festival.“ Werden die Urlauber vom Lärm nicht genervt sein? „Wir haben so viel Nachfrage nach Unterkünften, dass wir die Anlage dann wohl komplett mieten werden“, sagt Seifert. Das Festival könne durch die Bebauung sogar nachhaltiger werden, weil die Abwasserentsorgung und die Stromversorgung dann anlägen. Das Abwasser müsse nicht mehr mit Lastwagen abtransportiert und der Strom nicht mehr mit Generatoren erzeugt werden.

Die beiden größten Festivals in MV sind Fusion vom 28. Juni bis 2. Juli in Lärz (Seenplatte) und Airbeat One in Neustadt-Glewe vom 12. bis 16. Juli. Fusion ist ausverkauft, wie es auf der Internetseite heißt. In vergangenen Jahren war die Besucherzahl mit bis zu 70 000 angegeben worden. Dieses Jahr dürfen keine Kinder mehr mit auf das Festivalgelände - Eintritt ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Airbeat One meldete vorige Woche, dass 40.000 der 65.000 Mehrtagestickets weg sind. Airbeat One gilt als das größte Festival für elektronische Musik im Norden. dpa