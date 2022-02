Impfung mit Novavax-Mittel ab sofort buchbar

Ein Impfpass und ein Smartphone mit der CovPass-App liegen auf einem Impfzertifikat. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ab sofort ist eine Corona-Impfung mit dem neuen Vakzin des Herstellers Novavax in Mecklenburg-Vorpommern für alle Bürgerinnen und Bürger im Impfportal buchbar. Die bisher bestehende Beschränkung auf Beschäftigte, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, entfalle, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin mit.

Schwerin - Das Land erhält demnach im ersten Quartal des Jahres ungefähr 78 000 Impfdosen, wobei zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung nötig sind. Folglich können den Angaben zufolge 39 000 Menschen geimpft werden. „Auf einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker haben viele Menschen, die skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen sind, gewartet. Meine Bitte ist, dass diese Bürgerinnen und Bürger nun die Impfangebote auch nutzen“, so Drese weiter.

Beliefert werden nach Angaben des Ministeriums die Impfstützpunkte in Rostock, Schwerin, Wismar, Grevesmühlen, Crivitz, Laage, Neubrandenburg, Waren, Stralsund und Greifswald. Zuvor hatte es bereits geheißen, dass zudem noch die vier Kliniken mit Maximalversorgung im Nordosten - wie die Helios-Kliniken in Schwerin - den Impfstoff bekommen werden.

Wann tatsächlich die ersten Impfungen angeboten werden, dürfte sich regional unterscheiden. Vom Uniklinikum in Rostock hieß es, dass man frühestens Anfang nächster Woche mit Impfungen beginnen wird. Ab Dienstag können sich beispielsweise die Schweriner und die Einwohner des Landkreises Vorpommern-Rügen mit Novavax immunisieren lassen. In Ludwigslust-Parchim muss noch bis Freitag kommender Woche gewartet werden. dpa