Impfungen mit Novavax ab 28. Februar: Termine jetzt buchbar

Teilen

Ein medizinischer Mitarbeiter impft eine Frau gegen Corona. © Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Die Corona-Impfungen mit dem neuen Protein-Impfstoff des Herstellers Novavax beginnen in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 28. Februar. Wie das Gesundheitsministerium in Schwerin am Freitag mitteilte, könnten bereits jetzt Termine vereinbart werden. Neben Pflegepersonal und anderen Mitarbeitern in Einrichtungen wie Kliniken würden zum Beispiel auch alle Beschäftigten von Reinigungsfirmen oder Fahrdiensten, die dort eingesetzt sind, bevorzugt bei der Terminvergabe bedacht - sie fallen auch unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab Mitte März.

Schwerin - Registrierungen für Novavax-Impfungen sind den Angaben zufolge über das Impfportal des Landes (www.corona-impftermin-mv.de) und die Impfhotline (0385-20271115) möglich. Voraussetzung für eine Impfung sei eine Bescheinigung des Arbeitgebers aus den Bereichen Gesundheit, Pflege und Eingliederungshilfe. Geimpft werde ausschließlich in den Impfstützpunkten der Landkreise und kreisfreien Städte. dpa