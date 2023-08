In 13 Schulen Einschulungsfeiern nicht an diesem Samstag

Teilen

Ein Fenster einer an einer Schule ist zum Lüften geöffnet. © Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild

In diesem Jahr können Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern erstmals ihre Einschulungsfeiern auch an einem anderen Tag als dem letzten Samstag der Sommerferien abhalten. Gebrauch machen davon 13 Schulen mit ersten Klassen, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte. Zuerst hatte die Ostseewelle berichtet.

Schwerin - Die Grundschulen können erstmals eigenverantwortlich festlegen, ob die Einschulungsfeiern am letzten Sonnabend der Sommerferien stattfinden oder am Ende der ersten Schulwoche. Den genauen Termin legt dem Ministerium zufolge die Schulkonferenz fest. Die erste Schulwoche kann für die Schulanfänger als Projektwoche angelegt werden. Den Schulleitungen sei freigestellt, wie sie diese Woche pädagogisch gestalten, hieß es.

Das neue Schuljahr beginnt am kommenden Montag. Dann lernen laut Bildungsministerium 164 600 Schülerinnen und Schüler in den allgemeinbildenden Schulen des Landes - 1,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Rund 14 900 Mädchen und Jungen kommen in die erste Klasse, etwa so viele wie im vergangenen Jahr. dpa