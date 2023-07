In MV bleibt es schwül mit stürmischen Gewittern

Eine Regenfront zieht über eine landschaft hinweg. © Cevin Dettlaff/dpa/Symbolbild

Nach einer schwülen Nacht mit Unwettern ziehen durch Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch gewittrige Regenschauer. Es bleibt warm und schwül, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Die Temperaturen steigen in Kühlungsborn auf maximal 22 Grad bis auf 26 Grad in der Uecker-Randow-Region. Dazu sind am Vormittag vor allem in Vorpommern kleinkörniger Hagel und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern möglich.

Schwerin - Bis zum Mittag sollen die Gewitter voraussichtlich abziehen. Ab den Abendstunden soll auch der Wind abklingen.

In der Nacht zum Donnerstag wird kein Regen erwartet und es wird gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 12 Grad, an der See ist es lokal 16 Grad warm.

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und starke Bewölkung ab. Teilweise wird mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet, wobei kleinkörniger Hagel möglich ist. Die Temperatur liegt bei Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad. Der Wind nimmt kurzzeitig wieder böig zu, wobei er gegen Freitagabend wieder rasch schwächer wird. In der Nacht zu Freitag kann es vereinzelt erneut zu Schauern kommen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 16 und 13 Grad.

Am Freitag bleibt es laut DWD überwiegend trocken, bei leichten Quellwolken und Sonnenschein. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es wolkig und meist niederschlagsfrei. In der Nacht werden Temperaturen von 16 bis 12 Grad erwartet. dpa