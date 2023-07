Landrat: Bau Flüchtlingsunterkunft in Upahl kann weitergehen

Erste Fundamente für das Aufstellen von Wohncontainern für Migranten sind in Upahl (Nordwestmecklenburg) hinter dem Bauzaun zu sehen. © Jens Büttner/dpa

Monatelang wurde um den Bau eines Containerdorfes für Asylbewerber in Upahl gestritten. Führende Landespolitiker räumten ein, dass der Standort alles andere als optimal ist. Doch nun soll der Bau beginnen - gut halb so groß wie zunächst geplant.

Schwerin/Upahl - Die Arbeiten für die umstrittene Flüchtlingsunterkunft in Upahl (Nordwestmecklenburg) können wieder aufgenommen werden. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, erteilte die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises die Baugenehmigung „für die Errichtung der zeitweisen Unterkunft für Asylbewerber im Gewerbegebiet“ des 500-Einwohner-Dorfes. Dem vorausgegangen war die Entscheidung des Innen- und Bauministeriums in Schwerin, dass der Bau der Containersiedlung trotz Einspruchs des Gemeinderats weitergehen kann. Statt der zuvor dort geplanten 400 sollen nun maximal 250 Plätze für Flüchtlinge geschaffen werden.

Ungeachtet massiver Proteste aus der Bevölkerung war zu Jahresbeginn mit dem Bau der Unterkunft begonnen worden. Allerdings stoppte das Verwaltungsgericht Schwerin auf Antrag der Gemeindevertretung die Arbeiten. Das Beteiligungsrecht der Gemeinde sei missachtet worden, hieß es zur Begründung.

„Nach dem Baustopp im März und der anschließenden Veränderungssperre haben wir die Monate andauernde Wartezeit auf eine Entscheidung aus dem Ministerium genutzt, um intern weiter an dem Bauantrag zu arbeiten. So konnten wir nach abgeschlossener rechtlicher Prüfung des Schreibens aus dem Ministerium relativ schnell zum Abschluss kommen“, erklärte Landrat Tino Schomann (CDU). Eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten sei bereits Ende Juli möglich, doch seien zuvor noch Absprachen notwendig.

Wie der Landrat erklärte, sollen nach Fertigstellung der Containersiedlung zwei Sporthallen in Wismar leergezogen werden, in denen aktuell noch rund 200 Menschen untergebracht seien. Die Betroffenen könnten nach über sieben Monaten dann besser geeignete Räumlichkeiten beziehen und die Hallen wieder für ihren regulären Zweck genutzt werden.

Schomann hatte mehrfach auf die massiven Probleme bei der Unterbringung der dem Kreis zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber hingewiesen und insbesondere die Flüchtlingspolitik des Bundes kritisiert. Für sein Agieren stand der CDU-Politiker aber auch selbst in der Kritik.

Die Landesregierung hatte Verständnis für die Kritik an der Wahl des Standortes geäußert, ihre Entscheidung aber schließlich mit dem akuten Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten in der Region begründet. „In der konkreten Abwägung war die Pflichtaufgabe des Landkreises, verfolgte Menschen - oft aus Kriegsgebieten - dringend gut unterzubringen, letztlich deutlich überwiegend“, hatte der zuständige Innen- und Bauminister Christian Pegel (SPD) gesagt. Der Landkreis sei auf die Fläche angewiesen, da alle bestehenden Kapazitäten ausgereizt seien.

Die zum Teil tumultartigen Proteste gegen die Flüchtlingsunterkunft hatten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Bürger vor Ort kritisierten neben der ursprünglichen Größe der Unterkunft vor allem eine fehlende Beteiligung an den Entscheidungsprozessen. Sie fühlten sich übergangen. Auch in anderen Orten gab und gibt es teils massive Widerstände gegen die Errichtung solcher Unterkünfte für Asylbewerber.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm übte erneut Kritik an der Entscheidung des Bauministeriums, in Upahl gegen das Votum der Gemeinde eine Flüchtlingsunterkunft zu errichten. Er erneuerte die Forderung seiner Partei nach einer „Wende in der Migrationspolitik“.

Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage Holms hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 3266 schutzsuchende Menschen aus der Ukraine im Nordosten aufgenommen. Die Zahl der dem Land zugeteilten Asylbewerber wurde mit 2390 angegeben. Nach Daten des Bundesamtes für Migration nahm Mecklenburg-Vorpommern im Vorjahr etwa 4900 Asylbewerber auf. Zusätzlich fanden insgesamt knapp 23.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge Schutz im Land. dpa