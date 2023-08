In Vorpommern häufen sich Fälle von Bootsmotorenklau

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

In Vorpommern häufen sich seit kurzer Zeit Diebstähle von Bootsmotoren und Bootszubehör. So wurden im August bereits acht solcher Diebstähle angezeigt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Anklam (Vorpommern-Greifswald) sagte. In vielen Fällen werden demnach Sportboote aus Häfen gestohlen, bei ihnen Motoren und andere Teile abgebaut und die geplünderten Boote in der Nähe zurückgelassen.

Gristow/Anklam - Der Gesamtschaden wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben.

Betroffen waren unter anderem Bootsbesitzer und Bootsnutzer in Gristow bei Mesekenhagen, Altwarp sowie auf der Insel Usedom in Zempin/Lüttenort bei Koserow und Neppermin, wo die Liegeplätze am Achterwasser liegen. Allein bei zwei Kajütbooten in Gristow und Neppermin wurden leistungsfähige Motoren im Wert von rund 12.000 Euro gestohlen. In Zempin sei zudem ein Schlauchboot samt Motor verschwunden.

Die Kriminalpolizei habe in allen Fällen Spuren sichern können und rate unter anderem dazu, Motoren codieren zu lassen oder bei längerer Abwesenheit die Außenbordmotoren abzubauen und sicher einzulagern. Im Nordosten kamen in der Vergangenheit bis zu 200 Motoren von Booten pro Jahr weg, von denen viele später im Internet zum Kauf angeboten werden. Ermittler vermuten hinter den meisten Fällen organisierte Kriminalität. dpa