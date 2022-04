Inflation springt im März auf 7,6 Prozent in MV

Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Illustration

Die stark gestiegenen Energiepreise haben die Inflation auch in Mecklenburg-Vorpommern im März über die Sieben-Prozent-Marke springen lassen. Mit 7,6 Prozent stiegen die Verbraucherpreise im Nordosten im Vergleich zum März 2021 sogar noch stärker als im Bundesdurchschnitt, wo eine Teuerung von 7,3 Prozent festgestellt wurde. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Amt des Landes MV am Montag in Schwerin veröffentlichte.

Schwerin - Für die Eurozone hatte das Europäische Statistikamt eine Preissteigerung von 7,5 Prozent für März errechnet.

Auch Lebensmittel sind im Nordosten erheblich teurer geworden. Die Preise stiegen dem Amt zufolge um 6,5 Prozent. So mussten Verbraucher für Bohnenkaffee 19,1 Prozent mehr bezahlen als vor Jahresfrist. Brot und andere Getreideerzeugnisse legten um 6,6 Prozent zu, Eier um 23,4 Prozent, Butter um 19,2 Prozent, Kopf- und Eisbergsalat sogar um 25,7 Prozent.

Die Energiepreise galoppierten allerdings noch schneller davon: Für Kraftstoffe musste im März 45,8 Prozent mehr bezahlt werden als im März 2021. Strom wurde 28,2 Prozent teurer, Gas 15,5 Prozent, Heizöl sogar 102,5 Prozent. Der Fernwärmepreis erhöhte sich demnach im Schnitt um 22,9 Prozent. dpa