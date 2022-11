Innenminister Pegel dankt Soldaten für Partnerschaft

Christian Pegel (SPD), Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Innenminister Christian Pegel (SPD) hat zum 25-jährigen Jubiläum der Indienststellung der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ die Bedeutung der im Nordosten stark verankerten Bundeswehr betont. „Dies wurde in den vergangenen Jahren wieder sehr deutlich bei der Bekämpfung des Waldbrandes in Lübtheen und insbesondere in der Corona-Pandemie“, sagte Pegel laut Mitteilung vom Sonntag bei einer Festveranstaltung am Samstag.

Schwerin - Mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten hätten Landkreise und kreisfreie Städte bei der Kontaktverfolgung unterstützt.

Aufgrund der Pandemie wurde das Jubiläum mit knapp einem Jahr Verspätung gefeiert. Die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ wurde am 6. Dezember 1996 in Dienst gestellt. Ihr Einsatzgebiet liegt vor allem in der Nord- und Ostsee sowie im nördlichen Atlantik. Im ersten Halbjahr 2023 kommt sie als Flaggschiff bei einer der beiden ständigen Nato-Einsatzverbände aus Großkampfschiffen zum Einsatz. dpa