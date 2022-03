Innenministerium: Bislang 300 Ukraine-Flüchtlinge angemeldet

Rund 300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben sich bis Freitagmorgen bei den Behörden in Mecklenburg-Vorpommern offiziell angemeldet. Diese Zahl könne sich stündlich ändern - durch neu ankommende Flüchtlinge und durch jene, die privat untergekommen seien und nach einem ersten Zurruhekommen den Weg zum Amt anträten, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Schwerin/Parchim - „Alle Landkreise und kreisfreien Städte vermelden, dass sie von einer großen Anzahl weiterer Menschen ausgehen, die, bislang ohne sich bei einer Behörde zu melden, privat untergekommen sind.“

Am Nachmittag wird ein von einem Sportverein aus der Nähe von Schwerin organisierter Transport mit 38 Flüchtlingen in Parchim erwartet, wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim sagte. Der Mannschaftsbus des Vereins war am Mittwoch mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und hatte auf dem Rückweg ukrainische Geflüchtete mitgenommen. Die Flüchtlinge würden zunächst zur Kreisverwaltung in Parchim gebracht, um sich bei der Ausländerbehörde zu registrieren, sagte die Kreissprecherin. Anschließend kämen voraussichtlich 31 in eine Unterkunft in der Nähe der Kreisstadt. Sieben wollten nach bisherigem Stand privat weiterreisen. dpa