Innovationspreis: Umweltfreundliches Produktionsverfahren

Zwei Gründer aus dem Kreis Rostock haben für ihr umweltfreundliches Verfahren zur Produktion von biologisch abbaubarer Verpackungsfolie den Innovationspreis des Verbunds der Technologiezentren des Landes (VTMV) erhalten. „Momentan werden in Europa jährlich über 50 Millionen Tonnen an nicht abbaubarem Plastikmüll produziert, davon sind allein 40 Prozent Verpackungsmaterialien, die nur im geringen Maße recycelt werden“, sagten Dirk Hollmann und Stefan Peuß am Dienstag in Wismar.

Wismar - Der Anspruch ihrer Firma „Cell2Green“ sei, die Welt ein Stück besser zu machen.

Der zweite und dritte Platz gingen zum einen an deine digitale Lösung zur besseren Patientenversorgung in der Pflege und eine App, die Planungs- und Kommunikationsprozesse im Handwerk verbessern will. Den Angaben der Veranstalter zufolge hatten sich 24 Teams auf die zum zehnten Mal verliehenen „Inno Awards“ beworben.

Die drei Hauptpreise haben insgesamt einen Wert von 18.000 Euro. VTMV-Vorsitzender Wolfgang Blank zufolge sollen die Gründer neben den Preisgeldern vor allem Aufmerksamkeit für ihre Ideen und Projekte erhalten: „Unternehmensgründer benötigen Business-Angel, die sich auch finanziell engagieren. Wir versuchen beide Seiten zusammenzubringen“. dpa