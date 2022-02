Integrationsbeauftragte für Spenden für Ukraine-Flüchtlinge

Die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Jana Michael, hat den Spendenaufruf des Landes-Flüchtlingsrates für Menschen aus Kriegsgebieten in der Ukraine unterstützt und zu weiteren Hilfen aufgerufen. „Jeder, der jetzt helfen möchte, kann dies über eine Spende tun. Das Geld wird für Lebensmittel, Dolmetschende, Fahrkosten, Raummieten, Spielzeug oder für Hygiene gebraucht“, erklärte Michael in einer am Freitag in Schwerin verbreiteten Mitteilung.

Schwerin - Viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hätten bereits ihre Hilfe signalisiert, etwa bei der Suche nach Unterkünften oder bei Behördengängen. Es zeichne sich eine große Solidarität ab. Nach Angaben Michaels soll nun ein Krisenstab alle zivilgesellschaftlichen Initiativen und Angebote für Flüchtlinge aus der Ukraine bündeln. Dabei gehe es zunächst um Absprachen zwischen politischen Akteuren, Flüchtlingsrat, Vereinen und Verbänden. Ein Informationsblatt mit wichtigen Ansprechpartnern und Telefonnummern von Beratungsstellen sei erstellt und werde nun in den Sprachen Deutsch, Ukrainisch und Russisch in Umlauf gebracht. dpa