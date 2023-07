Inventur: Mehr als 1600 Hirsche in Nationalpark abgelichtet

Ein Hirsch im Wald. © Uwe Anspach/dpa

Im Norden des Müritz-Nationalparks zwischen Waren, Speck und Neustrelitz fühlen sich Hirsche anscheinend besonders wohl. Nach Angaben von Wissenschaftlern leben im Nordteil des riesigen Schutzgebietes am Ostufer der Müritz rund 1600 Rot- und Damhirsche, 839 Wildschweine und mehr als 400 Rehe. Das habe das erste bundesweite „Huftier-Monitoring“ mit Fotofallen zwischen 2019 und 2020 in zehn Schutzgebieten ergeben, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Müritz-Nationalparks.

Waren - An der Müritz waren dafür 70 Kameras im Einsatz.

Um diese Zahlen und den Wild-Einfluss auf Baumbestand und die Jagd genauer einordnen zu können, sind seit 1. Juni erneut knapp 60 Wildtierkameras am Ostufer der Müritz „auf Pirsch“. Das „Fotofallenmonitoring“ wird vom Bundesamt für Naturschutz gefördert. Die Zahlen sollen Basis für ein Management der Bestände von Rothirsch, Damhirsch, Reh und Wildschwein sein und auch Aufschluss über den Einfluss der Wölfe liefern.

An dem Projekt nehmen auch Nationalparke im Bayerischen Wald, im Harz und im Hainich (Thüringen) teil. Die Auswertung der Millionen Bilder erfolgt über künstliche Intelligenz. Der Müritz-Nationalpark war 1990 aus mehreren für die Bevölkerung gesperrten DDR-Staatsjagdgebieten und Militärflächen an der Mecklenburgischen Seenplatte hervorgegangen. Das Schutzgebiet ist 31 000 Hektar groß und hat die Teilgebiete Ostufer der Müritz und das Gebiet Serrahn mit einem Weltnaturerbe-Buchenwaldgebiet bei Neustrelitz. dpa