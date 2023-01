Investmentgruppe Exceet übernimmt Energieunternehmen Apex

Blick auf das 2MW-Wasserstoffkraftwerk der APEX Group in Laage. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die an der Frankfurter Börse notierte Investmentgruppe Exceet hat das auf Wasserstoff- Elektrolyseanlagen spezialisierte Energieunternehmen Apex in Rostock-Laage übernommen. Es sei der Erwerb von 100 Prozent der Apex-Anteile durch Exceet vereinbart worden, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Apex erhalte im Rahmen der Transaktion rund 87 Millionen Euro an frischem Kapital.

Rostock-Laage/Grevenmacher - Davon sollten 70 Millionen für Elektrolyse-Projekte und 17 Millionen Euro zur Tilgung von Verbindlichkeiten genutzt werden.

Wie die Exceet-Group mit Sitz in Grevenmacher (Luxemburg) zudem in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, werden 20,8 Prozent der Anteile für einen Barkaufpreis in Höhe von rund 25 Millionen Euro und die restlichen 79,2 Prozent gegen Ausgabe neuer Exceet-Aktien erworben.

Das 2000 gegründete Unternehmen Apex entwickelt, installiert und betreibt Elektrolyseanlagen zur Herstellung von Wasserstoff mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien. Apex-Chef Peter Rößner wird den Angaben zufolge weiter das operative Geschäft des Unternehmens leiten.

Apex realisiert unter anderem für die Energieversorger EWE und SWB sowie die EnBW-Tochter Energiedienst AG (Rheinfelden) Aufträge in jeweils zweistelliger Millionenhöhe. Als Leuchtturmprojekt bezeichnete Exceet die derzeitige Entwicklung einer 100-MW-Elektrolyseanlage in Rostock/Laage durch Apex mit einer Produktionskapazität von mehr als 7500 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr, der dann in eine Pipeline eingespeist und an den Markt gebracht werden soll. dpa