Inzidenz über 2000: Minderjährige besonders betroffen

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern erreicht täglich neue Höchststände. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit 6688 nachgewiesenen Neuinfektionen mehr als 1500 Fälle mehr als in der Vorwoche. Die Corona-Inzidenz der Neuinfektionen überschritt erstmals die Marke von 2000 und erreichte 2033,6. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1678,1.

Rostock - Wie stark aktuell besonders Kinder und Jugendliche betroffen sind, zeigt sich an der Inzidenz unter bis bis zu 17-Jährigen: Sie liegt laut Lagus bei 3928.

Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland mit den höchsten Infektionszahlen. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dpnnerstagmorgen bei 1388,5. Seit über einer Woche ist auch hier wieder eine Aufwärtsbewegung zu erkennen.

In den Krankenhäusern des Landes wurden am Donnerstag 638 Patienten mit Corona behandelt, 34 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 92 Patienten und damit 9 mehr als am Tag zuvor. Es gab 9 neue Todesfälle, so dass die Gesamtzahl der Corona-Toten im Nordosten auf 1845 anstieg.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - wurde mit unverändert 10,3 angegeben. Die Hospitalisierungsinzidenz ist regional sehr unterschiedlich. Den Berechnungen des Lagus zufolge reicht die Spanne von 5,1 in Nordwestmecklenburg bis zu 13,8 in Vorpommern-Greifswald.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern veränderte sich so gut wie nicht. Am Donnerstag lag die Quote der mindestens einmal Geimpften nach Angaben des RKI bei 74,2 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten mit 74,1 Prozent fast ebenso viele Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 55,7 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt. dpa