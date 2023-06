Ivenacker Eichen auf Sonderbriefmarke: Vorstellung im Juli

Besucher im Tiergarten Ivenack stehen vor der mächtigsten der 1000-jährigen Ivenacker Eichen, die mit rund 140 Kubikmetern als volumenreichste Eiche in Europa gilt. Die 1000-jährigen Eichen sind das erste Nationale Naturmonument Deutschlands und gehören zu den ältesten Bäumen Deutschlands. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Die Ivenacker Eichen - Deutschland erstes „Nationales Naturmonument“ - gibt es ab Juli auch als Briefmarke. Das „Sonderpostwertzeichen“ im Wert von 1,10 Euro wird am 6. Juli im Tiergarten Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte) vorgestellt, wie eine Sprecherin der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag sagte. Herausgeber sind das Bundesfinanzministerium, die Deutsche Post sowie das Forstamt Stavenhagen, das für die 800 bis 1000 Jahre alten Riesenbäume in Ivenack zuständig ist.

Ivenack - Sie gelten als die ältesten und größten ihrer Art in Europa.

Als Motiv der Marke wurde die mit elf Meter Stammumfang und einem Volumen von 140 Kubikmetern Holz stärkste Stieleiche aus Ivenack gewählt. Solche Uralt-Eichen seien ein Zeugnis der Nachhaltigkeit und des pfleglichen Naturumgangs sowie der einst verbreiteten Hude-Tierhaltung, bei der Nutztiere im Wald unter Bäumen weiden. Die Ivenacker Eichen stehen in einem 75 Hektar großen Tiergarten, in dem auch Damwild, Wildpferde, Mufflons und Turopolje-Schweine leben, und der zu einem größeren Waldgebiet gehört. Er hat bis zu 100 000 Besucher im Jahr. dpa