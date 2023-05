Jäger findet Dieseldieb mit Wärmebildfernglas

Statt eines Wildschweins hat ein Jäger auf der Pirsch mit Hilfe seines Wärmebildfernglases im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns einen Dieseldieb auf frischer Tat ertappt. Der 50-Jährige hatte sich am späten Freitagabend in der Dunkelheit an einem Bagger an einem Feldweg nahe Klein Pankow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu schaffen gemacht, als er ins Blickfeld des Jägers geriet, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mitteilte.

Parchim - Der Waidmann informierte die Polizei, die den Verdächtigen am Feldrand ausmachte, wo er sich vor den Beamten versteckte.

Er kauerte demnach in einer Ackerfurche und hielt sich die Hände vors Gesicht. Am Bagger war der Polizei zufolge bereits der Tankdeckel aufgebrochen worden. Im Auto des 50-Jährigen entdeckten die Beamten zwölf leere Kanister sowie einen Schlauch. Der Mann habe schließlich zugegeben, dass er Diesel aus dem Bagger stehlen wollte. Er erhielt eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. dpa