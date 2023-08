„Jamel rockt den Förster“ wird fortgesetzt

Das Forstrock-Festival in Jamel wird am Samstag fortgesetzt. Am zweiten Festivaltag gibt es unter anderem Workshops rund um demokratisches Engagement - und natürlich wieder Musik. „Wir sind heute da um für Demokratie Flagge zu zeigen“, sagte „Die Prinzen“-Frontmann Sebastian Krumbiegel am Freitag. Er hatte das Auftaktkonzert gegeben.

Jamel - Das Demokratiefestival will auch 2023 wieder seine Stimme gegen den Rechtsextremismus erheben. Die Veranstalter erwarten am Freitag und Samstag je rund 3000 Gäste in dem kleinen Ort bei Wismar.

Nach dem langsamen Hochlauf im Anschluss an die Pandemie-Pause wären das mehr als doppelt so viele Menschen wie im Vorjahr. Das von dem Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer organisierte Festival zieht regelmäßig große Namen der deutschen Musikszene an, die sich dem guten Zweck verschreiben. dpa