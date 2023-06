Jarmen: Ermittlungen zu Wohnhausbrand mit zwei Toten laufen

Kreis Vorpommern-Greifswald

Die Ermittlungen nach dem Brand eines Wohnhauses in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit zwei Toten haben noch keine neuen Erkenntnisse hervorgebracht. Bisher gehe man davon aus, dass eine der beiden gefundenen Personen für das Feuer verantwortlich ist, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Montag mit. Das abschließende Gutachten des Brandursachenermittlers stehe jedoch noch aus.

Jarmen - Eine für Montag angesetzte Obduktion solle zunächst die Identität der beiden Toten abschließend klären. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Toten um den 60 Jahre alten Hauseigentümer und dessen 59 Jahre alte Frau handelt. Da ein DNA-Abgleich durchgeführt wird, sei nicht umgehend mit einem Ergebnis zu rechnen.

Das Feuer war am frühen Samstagmorgen in dem Einfamilienhaus ausgebrochen. Unmittelbar nach Abschluss der Löscharbeiten untersuchte ein Brandgutachter das im Bungalowstil errichtete Gebäude und schloss einen technischen Defekt als Brandursache aus. „Dann kommen nur noch vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln in Betracht“, sagte am Sonntagabend eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg. dpa