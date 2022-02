Jede sechste Steuererklärung vollautomatisch bearbeitet

Fast jede sechste Einkommensteuer-Erklärung wird in Mecklenburg-Vorpommerns Finanzämtern vollautomatisch bearbeitet. Das teilte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Mittwoch in Schwerin mit. Er wertete dies als Beleg dafür, dass das Land mit der Modernisierung der Steuerverwaltung gut vorankomme. Nach seinen Angaben lief die Bearbeitung von 60.000 der insgesamt rund 400.

Schwerin - 000 Einkommensteuer-Erklärungen im Jahr 2020 vollautomatisch. „Eine höhere Automationsquote bedeutet nicht nur, dass die Bürgerinnen und Bürger schneller ihre Steuererstattungen erhalten, sondern auch, dass die Bearbeiterinnen und Bearbeiter in den Finanzämtern entlastet werden, um sich den kniffeligen Fällen und den Fragen der Steuerpflichtigen zu widmen“, erklärte Geue.

Welche Auswirkungen die zunehmende Digitalisierung 2020 auf das Bearbeitungstempo hatte, blieb zunächst unklar. Der Bund der Steuerzahler wies im Ländervergleich die jüngsten Daten für 2019 aus. Demnach lag Mecklenburg-Vorpommern mit durchschnittlich 46 Tagen nur auf Rang 11. Im Vergleich zu 2018 waren das zwar drei Tage weniger, doch verkürzten die meisten anderen Länder die Bearbeitungszeiten deutlicher. Nach Ansicht des Landesrechnungshofes ist das Digitalisierungstempo in der Verwaltung des Landes insgesamt zu niedrig. dpa