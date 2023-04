Jede siebte Grundsteuererklärung noch nicht eingereicht

Teilen

Ein Formular zur Angabe des Grundsteuerwerts für die Grundsteuer. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Trotz Ablaufs der gesetzten Frist fehlen in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Finanzministeriums noch mehr als 100.000 Grundsteuererklärungen. Damit ist etwa jeder siebte Haus- und Grundstücksbesitzer im Nordosten säumig. Finanzminister Heiko Geue (SPD) appellierte in einer am Mittwoch in Schwerin verbreiteten Mitteilung an die Betroffenen, ihrer Pflicht nachzukommen.

Schwerin - Sie sollten nicht erst auf die Erinnerungsschreiben warten, sondern die Erklärungen umgehend beim zuständigen Finanzamt einreichen.

Mit den Erinnerungsschreiben, die ab Mai versandt würden, werde die bereits abgelaufene Frist nicht verlängert, betonte der Minister. Die Schreiben enthielten neben dem Aktenzeichen zum Grundstück und Informationen zur Abgabeverpflichtung auch „Hinweise bezüglich möglicher Folgen bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe der Erklärung“. Laut Geue könnte dann ein Verspätungszuschlag erhoben oder die Besteuerungsgrundlage geschätzt werden.

Er riet den säumigen Grundstückseignern, die Beratungsangebote zu nutzen. Dies sei telefonisch oder persönlich nach Terminvereinbarung mit dem zuständigen Finanzamt möglich, erklärte Geue.

Nach Angaben des Finanzministers liegen den Finanzämtern im Nordosten inzwischen rund 600.000 Erklärungen vor. Ende Januar war die zwischenzeitlich schon verlängerte Abgabefrist abgelaufen. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Neuberechnung der Grundsteuer gefordert, weil die bisherigen Kalkulationen zum Wert einer Immobilie auf völlig veralteten Daten beruhten, von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland. Für die Neuberechnung müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. dpa