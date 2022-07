Jeder 25. Abiturient ist 2022 in MV durch Prüfung gefallen

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach vorläufigen Zahlen in diesem Jahr rund 4,3 Prozent der Abiturienten durch die Prüfung gefallen. Von den etwa 4600 Teilnehmern an den Abiturprüfungen haben 4400 die Anforderungen erfüllt, wie das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin bekanntgab.

Schwerin - Es handele sich um vorläufige Zahlen, da noch nicht alle Schulen gemeldet hätten, erklärte eine Ministeriumssprecherin. Auch fehlten bislang die Fachgymnasien. Die Durchschnittsnote betrage 2,2 und liege damit auf dem Niveau des Vorjahres. 225 Abiturientinnen und Abiturienten schafften demnach dem Traumschnitt von 1,0.

Im vergangenen Jahr hatte die Durchfaller-Quote beim Abi laut Bildungsministerium 5,8 Prozent betragen nach 6,2 Prozent 2020 und 7,4 Prozent 2019. Im Jahr 2021 wurden die Ergebnisse der Matheprüfung für alle um zwei Notenpunkte aufgewertet, weil das Ergebnis so schlecht ausgefallen war.

Bei den Prüfungsergebnissen zur Mittleren Reife zeichne sich mit 2,5 ein leicht besserer Landesdurchschnitt als im Vorjahr ab, hieß es weiter vom Ministerium. Von den rund 5100 Prüfungsteilnehmern hätten 4900 bestanden - damit beträgt die Durchfallquote dort 4 Prozent.

Trotz erschwerter Bedingungen durch zwei Jahre Pandemie hätten die Schülerinnen und Schüler gute Ergebnisse in den Abschlussprüfungen erreicht, lobte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). „Sicher trägt dazu auch der Unterricht bei, der in diesem Jahr hauptsächlich in Präsenz stattgefunden hat“, meinte sie. dpa