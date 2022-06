Jeder elfte Unfalltote auf den Straßen mit Rad unterwegs

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrer verletzt wurden, ist in Mecklenburg-Vorpommern zwar rückläufig - allerdings kamen dabei 2021 mehr Kinder zu Schaden als noch im Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag anlässlich des Tages der Verkehrssicherheit (18. Juni) mitteilte, verunglückten im Jahr 2021 auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns insgesamt 1526 Radfahrer.

Schwerin - Das seien 142 weniger als 2020. 184 der bei Unfällen verletzten Radler waren im vergangenen Jahr 14 Jahre oder jünger, 9 mehr als im Jahr davor. Sechs verunglückte Radfahrer erlagen 2021 ihren Verletzungen. Damit war im Nordosten etwa jeder elfte der insgesamt 68 Unfalltoten im Straßenverkehr ein Radfahrer oder eine Radfahrerin.

Das Aktionsbündnis „Mobilitätswende jetzt“ hat für das bevorstehende Wochenende bundesweit zu Aktionen aufgerufen. Gefordert werden flächendeckend bessere Angebote bei Bus und Bahn sowie mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger auf den Straßen. Unter anderem in Berlin, Hannover, Halle, Darmstadt und Frankfurt/Main wollen lokale Bündnisse mit Rad- und Fußdemonstrationen gegen ihrer Meinung nach unnötige Straßenbauprojekte protestieren. In Darmstadt und Heppenheim sind Fahrrad-Sternfahrten geplant. Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern finden sich auf der Seite der Veranstalter nicht. dpa