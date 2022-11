Joachim Kolmer erhält den Gillhoff-Literaturpreis 2023

Der Johannes-Gillhoff-Literaturpreis 2023 geht an den Schriftsteller Joachim Kolmer. Das teilte die Johannes Gillhoff Gesellschaft am Sonntag nach ihrer Jahrestagung am Samstag in Glaisin mit. In den inzwischen zwölf Büchern bediene sich Kolmer (70) der Hochsprache mit gelegentlichen plattdeutschen Einschüben und Dialogen. Angesiedelt seien die Bücher in der sogenannten Griesen Gegend im Südwesten Mecklenburgs.

Glaisin - Der Südwesten habe einige der besten Schriftsteller Mecklenburgs hervorgebracht. „Zu ihnen gesellt sich nun Joachim Kolmer“, teilte die Gesellschaft mit. Die Preisübergabe erfolge am 10. Juni 2023 auf der Festveranstaltung des Gillhoff-Tages im Rathaus Ludwigslust. Das Dorf Glaisin ist ein Ortsteil von Ludwigslust.

Der in Probst Jesar bei Lübtheen lebende Kolmer besuchte die Polytechnische Oberschule in Dömitz, machte sein Abitur als Forstfacharbeiter und studierte von 1974 bis 1978 an der Technischen Universität in Dresden mit dem Abschluss als Diplom-Forstingenieur. Danach war Kolmer in verschiedenen forstlichen Funktionen tätig, seit 1990 als Revierförster, zuletzt auf dem Truppenübungsplatz in Lübtheen. 1999 erschien sein erstes Buch mit dem Titel „Im Kranichwald“.

Der undotierte Preis erinnert an den niederdeutschen Schriftsteller Johannes Gillhoff (1861-1930). Sein bekanntestes Werk, der Briefroman „Jürnjakob Swehn der Amerikafahrer“, erzählt von einem jungen Tagelöhner aus Mecklenburg, der im 19. Jahrhundert in die USA auswanderte, um dort sein Glück zu suchen. Das Buch erreichte in den 1920er Jahren hohe Auflagen und ist noch immer erhältlich. dpa