Jubiläum in Neubrandenburg: Erinnerung an erstes Kloster

Mit einer Andacht wird am 23. Juni an das erste Kloster erinnert, das ab 1240 in Broda am Tollensesee entstand und als Keimzelle der Stadt Neubrandenburg gilt. Dazu werden Mitglieder des Prämonstratenser-Ordens in weißer Kleidung in Neubrandenburg erwartet, wie ein Sprecher des Dreikönigsvereins am Freitag in Neubrandenburg sagte. Die Vier-Tore-Stadt begeht im Jahr 2023 ihr 775-jähriges Jubiläum.

Neubrandenburg - Als Stadtgründung gilt das Jahr 1248, als der Markgraf von Brandenburg in Berlin-Spandau den Stiftungsbrief zur Gründung von Neubrandenburg unterschrieb und einen Ritter beauftragte, Siedler zu suchen und die Stadt aufzubauen.

Das Kloster Broda lag damals vor den Toren Neubrandenburgs und wurde bis zum 16. Jahrhundert von den Prämonstratensern betrieben. Deren Mönche wurden wegen ihrer weißen Ordenstracht als „de witte Herren (die weißen Herren)“ bezeichnet. Vom Kloster sind noch Gebäudereste vorhanden, darunter ein altes Gewölbe im Amtshaus. Geplant sind zudem Vorträge, in denen auf das „Wirtschaftsmodell Kloster“ und die Lebensart der Prämonstratenser eingegangen wird. So gebe es in Windberg (Bayern) noch einen solchen Orden. Auch Magdeburg gehörte einst den Prämonstratensern an.

Neubrandenburg ist mit rund 65 000 Einwohnern die nach Rostock und Schwerin größte Stadt in MV und gilt als wirtschaftliches Zentrum zwischen Berlin und der Ostsee. Der 775-jährige Stadtgeburtstag wird mit Open-Air-Konzerten, Sportevents und Bürgerfesten wie dem MV-Tag gefeiert. An diesem Sonntag stehen zwei Festkonzerte mit der Neubrandenburger Philharmonie in der Konzertkirche an. Als prominenteste Sängerin wird die 43-jährige Sarah Connor erwartet. dpa