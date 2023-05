Jugendlichen aus Ukraine alle Möglichkeiten geben

Eine Flucht stellt für die Bildungslaufbahn von Kindern und Jugendlichen eine Zäsur dar. In Mecklenburg-Vorpommern will die Bildungsministerin den Jugendlichen aus der Ukraine dennoch eine gewisse Wahlfreiheit erhalten.

Schwerin - Geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sollen ab kommendem Schuljahr Wahlfreiheit bei den Schulabschlüssen haben. „Alle ukrainischen Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Jahrgangsstufen 8 bis 11 können wählen, ob sie einen ukrainischen oder einen deutschen Schulabschluss anstreben“, teilte das Bildungsministerium am Montag in Schwerin mit.

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen laut Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) diejenigen, die sich nach einem ukrainischen Abschluss für eine Ausbildung entscheiden. Dauert diese länger als zwei Jahre, erhalten die Berufsschülerinnen und Berufsschüler ihren Angaben nach automatisch die deutsche Mittlere Reife.

Wie wichtig diese Wahlfreiheit ist, betonte die Integrationsbeauftragte des Landes, Jana Michael: Zwei Drittel der ukrainischen Eltern wollen nach Ende des Krieges in ihr Heimatland zurückkehren. Der ukrainische Abschluss soll den Kindern die Rückkehr erleichtern. Das zuständige Ministerium in Kiew bereite sich Michaels Worten nach bereits auf diese Menschen vor, um sie zu reintegrieren.

Grundlage für einen Abschluss in Deutschland bleibt jedoch die Sprache, hier sind sich alle einig. Jedoch: „Die Sprache wird nicht an einem Tag gelernt, das ist wie ein lebendiger Organismus und das muss jeden Tag gepflegt werden“, betonte Tanja Radchenko. Die aus Kiew stammende Deutschlehrerin arbeitet für die Digitale Landesschule im Nordosten.

Zum Stichtag 6. Mai lernten Ministeriumsangaben nach 6650 Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland an den öffentlichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, 5450 davon aus der Ukraine. Dies stelle die Kommunen vor große Aufgaben: „Wir haben unsere Lernangebote immer wieder angepasst. Aktuell helfen uns die Vorklassen dabei, für alle Schülerinnen und Schüler einen geordneten Schulbetrieb und eine gute Bildung zu ermöglichen“, so Oldenburg.

Sowohl an den öffentlichen Schulen wie auch den Berufsschulen gibt es Vorbereitungsklassen, um Sprach- und weitere Grundkenntnisse zu erlernen, bevor die Kinder und Jugendlichen in den Regelunterricht integriert werden.

Und ein Ende ist nicht in Sicht - mit Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine machte Oldenburg deutlich: „Die Fluchtbewegung ist noch nicht beendet“. Derzeit gibt es laut dem Bildungsministerium 101 Vorklassen mit 1662 Schülerinnen und Schülern, an den Berufsschulen seien es weitere 554 Jugendliche.

Geht es um das Thema Integration, gab sich Peter Todt von der Industrie- und Handelskammer Schwerin (IHK) am Montag selbstbewusst. „Ausländische Jugendliche in der Berufsausbildung sind für uns nichts Außergewöhnliches“, sagt er. Diese wurden seinen Worten nach in den letzten zehn Jahren immer zahlreicher. Eine Ausbildung absolvieren in den drei IHK-Bezirken des Landes demnach aktuell 4600 Jugendliche mit 47 verschiedenen Nationalitäten. Von den 589 im ersten Lehrjahr seien 29 aus der Ukraine. dpa