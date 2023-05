Jugendlicher greift Polizisten an: Waffendiebstahl vereitelt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ermittelt gegen einen 16-Jährigen, der bei seiner Flucht einen Polizisten angegriffen haben soll. Bei der Auseinandersetzung am Montagabend an einem Supermarkt in Boizenburg wollte der Jugendliche die Dienstpistole des Beamten stehlen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Polizei war wegen eines Ladendiebstahles alarmiert worden, den der 16-Jährige mit einem anderen Jugendlichen begangen haben soll.

Boizenburg - Einer der Jugendlichen wurde am Laden gestellt, der 16-Jährige floh. Dieser habe den Beamten angegriffen und auch nach der Waffe gegriffen. Er wurde aber überwältigt und kam nicht an die Pistole, wie der Polizeisprecher sagte. Beide wurden anschließend den Eltern übergeben. Die Beute habe einen Wert von 15 Euro gehabt. Gegen den 16-Jährigen werde wegen Angriffs auf Polizeibeamte, Ladendiebstahls, versuchten Diebstahls der Dienstwaffe und Körperverletzung ermittelt. dpa