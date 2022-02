Kabinett berät über Abschaffung von 2G im Einzelhandel

Teilen

Zwar steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern noch an. Dennoch befasst sich die Landesregierung mit möglichen Lockerungen. So könnte 2G beim Shoppen fallen. Bei Großveranstaltungen wird über mehr Zuschauer diskutiert.

Schwerin - Die Landesregierung schaltet sich heute (10.30 Uhr) zu ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung online zusammen. Auf der Tagesordnung stehen mögliche Lockerungen in der Corona-Pandemie, obwohl die Infektionszahlen im Nordosten zuletzt noch gestiegen sind. So gibt es Forderungen nach Abschaffung der 2G-Regel im Einzelhandel - derzeit darf man ohne Impfung nur in Supermärkten und anderen Geschäften für den täglichen Bedarf einkaufen.

Die Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern machte zuvor noch einmal Druck. „Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung so entscheidet, wie in der Task Force Wirtschaft letzte Woche vorgeschlagen: Abschaffung der 2G-Regel bei gleichzeitiger Einführung von FFP2-Maskenpflicht“, erklärte Geschäftsführer Sven Müller. „Alles andere als dieses Ergebnis wäre nun wirklich niemandem mehr zu vermitteln.“

Bei Großveranstaltungen könnten wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. Das Kabinett will über den Vorschlag beraten, bei Veranstaltungen im Innenbereich bis zu 1500 Zuschauer zuzulassen, bei Nutzung von maximal 30 Prozent der Kapazität. Bei Veranstaltungen im Freien ist eine Auslastung zu 50 Prozent bei einer Obergrenze von 10 000 Zuschauern denkbar. Das beträfe etwa Fußballspiele von Hansa Rostock. dpa