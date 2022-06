Kabinett berät zu Tourismusentwicklung: Bürgerdialog

Urlauber und Tagesgäste nutzen das sonnige Wetter am Strand auf der Ostseeinsel Usedom. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen hatte sich auch die Landesregierung bei Außenterminen zurückgehalten. Das ist vorbei. Erstmals seit Beginn der Pandemie hält sie eine Kabinettssitzung außerhalb Schwerins ab - mit einem für das Land sehr wichtigen Thema.

Sellin - Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause tagt die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns erstmals wieder außerhalb Schwerins und sucht dabei auch den direkten Kontakt zum Volk. Am Dienstagmorgen kommt das Kabinett in Sellin auf Rügen zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammen. Danach schwärmen die Regierungsmitglieder zu insgesamt 17 Vorort-Terminen in der Region aus, bevor am Abend ein Bürgerforum mit der gesamten Regierung in Prora stattfindet.

Nach Angaben der Staatskanzlei wird sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Nachmittag mit Vertretern der Bürgerinitiative „Lebenswertes Göhren“ treffen. Die Initiative richtet sich gegen weitere touristische Großprojekte zulasten von Natur und Bürgern auf Rügen. Die Vorsitzende Nadine Förster war zum Frauentag im März zur „Frau des Jahres“ gekürt worden und soll die Ehrung am Dienstag überreicht bekommen.

Die Tourismusentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern wird auch Schwerpunkt der Kabinettssitzung sein. Mit mehr als 130.000 Beschäftigten und einem Anteil am Bruttoinlandprodukt von gut 10 Prozent gehört die Branche zu den wichtigsten Wirtschaftsbereichen des Landes.

Allerdings sind vor allem in den vielbesuchten Küstenregionen die Belastungsgrenzen erreicht oder auch überschritten. Weil Wohnraum häufig an Feriengäste vermietet wird, finden Tourismusmitarbeiter immer schwerer bezahlbare Wohnungen.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich SPD und Linke darauf verständigt, „eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige, faire und einwohnerorientierte Tourismusentwicklung“ voranzutreiben. Dazu sollen ein Tourismusgesetz erarbeitet und ein Tourismusbeauftragter berufen werden.

Die SPD-Politikerin Schwesig hatte nach ihrer Wiederwahl im Vorjahr in einer Regierungserklärung angekündigt, dass die Landesregierung wieder häufiger in der Fläche präsent sein und dort das Gespräch suchen werde. In der Veranstaltungsreihe „Landesregierung vor Ort“, die nun auf Rügen gestartet wird, wende sich die Landesregierung jeweils einer Region des Landes intensiv zu. „Es ist schön, dass solche Veranstaltungen nach dem Corona-Winter wieder möglich sind“, erklärte Schwesig. Dabei gehe es darum, Schwerpunkte der Regierungsarbeit vorzustellen, aber auch Anregungen aus den Regionen mitzunehmen. dpa