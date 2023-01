Kaminholz zu dicht am Kamin: 100.000 Euro Schaden

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zu dicht am Kamin gelagertes Holz hat einen Hausbrand mit mindestens 100.000 Euro Schaden in Freudenberg bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Stralsund sagte, hatte sich der Brand am Freitag beim Anheizen eines Kamines ereignet. Verletzt wurde niemand.

Ribnitz-Damgarten - Inzwischen habe ein Brandgutachter den Brandort untersucht: Dieser fand heraus, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde. Durch die große Hitze haben sich den Angaben zufolge das Holz neben dem Kamin und dort auch noch abgelegte „leicht entflammbare Stoffe“ entzündet.

Die 87-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses konnte das Feuer nicht mehr selbst löschen, aber noch rechtzeitig flüchten. Feuerwehren mussten den Brand löschen, wofür auch eine Straße gesperrt wurde. Das Haus sei vorerst nicht bewohnbar. Die Staatsanwaltschaft werde nun entscheiden, ob die Ermittlungen gegen die Bewohnerin eingestellt werden. dpa