Kaum Studienanfänger ohne Abitur in MV

In Deutschland kann man auch ohne Abitur studieren, doch an den Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern sind Studienanfänger mit beruflicher Qualifizierung bislang kaum zu finden. Von den Erstsemestern des Jahres 2020 hatten nur 2,6 Prozent kein Abitur oder Fachabitur, wie das CHE Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh am Montag mitteilte.

Gütersloh/Schwerin - Bundesweit am höchsten war ihr Anteil in Thüringen mit 10,8 Prozent, gefolgt von Hamburg mit 4,7 Prozent. Die wenigsten Studienanfänger ohne Abitur hatte Schleswig-Holstein mit 1,6 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern lag auf Platz neun im Ländervergleich.

Hauptgrund für den Spitzenplatz Thüringens sei die IU Internationale Hochschule, die ihren Hauptstandort von Nordrhein-Westfalen nach Erfurt verlegt habe. Die private Hochschule sei mit 2538 beruflich qualifizierten Studienanfängerinnen und Studienanfängern 2020 die am stärksten beim Studium ohne Abitur nachgefragte Hochschule in Deutschland gewesen. Auf Platz zwei liegt die staatliche Fern-Uni Hagen.

Bundesweit nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit, sich über den beruflichen Weg für ein Studium zu qualifizieren. 2020 studierten in Deutschland rund 66.000 Personen ohne Hochschul- oder Fachhochschulreife. Schrieben sich im Jahr 2002 erst 3240 beruflich qualifizierte Erstsemester ein, seien es 2020 mit gut 15.000 so viele wie nie zuvor gewesen. Insgesamt waren das 3,1 Prozent aller Studienanfänger. dpa