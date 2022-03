Kein Sirenen-Probealarm in Rostock und weiteren Kreisen

Teilen

Die Konturen einer Sirene zeichnen sich ab. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Mecklenburg-Vorpommern fallen Probealarme mit Sirenen in weiteren Regionen mit Rücksicht auf Kriegsflüchtlinge aus. Wie Sprecher der Verwaltungen am Freitag sagten, betrifft das die Landkreise Rostock und Mecklenburgische Seenplatte sowie die größte Stadt des Landes, Rostock.

Neubrandenburg/Rostock - Damit soll vermieden werden, dass bei Geflüchteten wieder traumatische Erlebnisse unter anderem vom derzeitigen Krieg in der Ukraine hochkommen. In beiden Landkreisen haben knapp 3000 Flüchtlinge aus der Ukraine eine Zuflucht gefunden. In Rostock wird sonst in der Regel zwei Mal im Jahr - im April und Oktober - zur Probe laut alarmiert. Das falle nun im April aus, sagte ein Sprecher.

An der dünn besiedelten Seenplatte soll im Ernstfall bei Bränden aber weiterhin das Sirenenheulen drei Mal laut auf- und abschwellen. Zuvor hatten schon der Kreis Nordwestmecklenburg und Schwerin ihre Probealarme mit Sirenen gestoppt. Im Kreis Vorpommern-Greifswald bleibt man indes bei der bisherigen Probe-Praxis und will das den Flüchtlingen auch erläutern, wie ein Sprecher in Greifswald sagte. dpa