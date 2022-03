Keine Corona-Fälle mehr: Hansa in Bestbesetzung gegen Pauli

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Nordderby gegen Spitzenreiter FC St. Pauli am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im heimischen Ostseestadion praktisch in Bestbesetzung bestreiten. „Von Corona ist niemand mehr betroffen“, sagte Trainer Jens Härtel am Donnerstag. Ein Fragezeichen gibt es lediglich um Stürmer Pascal Breier, dem Rückenprobleme zu schaffen machen.

Rostock - Der Aufsteiger hatte in der Liga zuletzt das Gastspiel beim SV Sandhausen trotz einiger coronabedingter Ausfälle mit 1:0 gewonnen und den dritten Sieg in Serie gefeiert. „Wir lassen nicht locker und wollen den Schwung mitnehmen. Man braucht Hunger und Gier“, sagte Härtel vor dem Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen vom Hamburger Millerntor.

Hansa hat mit den Kiezkickern nach der bitteren 0:4-Pleite aus dem Herbst vergangenen Jahres noch eine Rechnung offen. „Im Hinspiel haben wir nicht unser wahres Gesicht gezeigt. Das wollen wir ändern“, kündigte der Hansa-Coach an. Härtel hat gehörigen Respekt vor dem Tabellenführer. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Sie haben super Einzelspieler“, sagte der 52-Jährige. Aber: „Wir wollen ihnen Punkte abknöpfen.“

Mit 24 770 Zuschauern wird das Ostseestadion ausverkauft sein. Es werden 2300 Fans aus Hamburg erwartet. „Es liegt eine gewisse Brisanz im Spiel. Die Unterstützung bei diesem Spiel kitzelt noch einmal die letzten Prozente heraus“, meinte Jens Härtel. „Wir sind froh, dass die Atmosphäre eines ausverkauften Stadions endlich zurück ist. Das hat uns gefehlt.“ dpa