Keine weiteren Ansiedlungen aus der Rüstungsindustrie

Manuela Schwesig (SPD, r), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, begrüßt vor der Sitzung des Landtags auf der Regierungsbank Simone Oldenburg (Die Linke, l), Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag hat sich gegen weitere Ansiedlungen von Rüstungsfirmen im Nordosten ausgesprochen. Hintergrund ist die Suche des Rüstungskonzerns Rheinmetall nach einem Standort zur Produktion von Kampfjet-Teilen in Deutschland. Mehrere Bundesländer werben um die Ansiedlung. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion in Schwerin, Torsten Koplin, sagte am Mittwoch, „es findet nicht unsere Zustimmung, weitere Rüstungsunternehmen im Land anzusiedeln“.

Schwerin - Dies erschwere zivile Ansiedlungen.

Die „Schweriner Volkszeitung“ (SVZ) hatte die Frage aufgeworfen, ob Mecklenburg-Vorpommern sich um einen Standort zur Fertigung von Teilen des Kampfflugzeugs F-35 bewerben werde. „Derzeit liegt kein GRW-Förderantrag des Unternehmens vor, der geprüft werden könnte“, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Schwerin. Grundsätzlich begrüße man jedoch Investitionen im Bereich Wehrtechnik.

Rheinmetall hat eine Kooperation mit den US-Unternehmen Lockheed Martin und Northrop Grumman im Zusammenhang mit F-35-Kampfjets geschlossen. Dabei geht es um die Produktion von Rumpfmittelteilen. Die Bundesregierung will US-Kampfjets vom Typ F-35 kaufen, weil die Tornado-Flotte in die Jahre gekommen ist. Unter anderem Brandenburg und Niedersachsen haben Interesse an einer Ansiedlung gezeigt.

Was die endgültige Entscheidung angeht, will das Unternehmen der Vertragsunterzeichnung nicht vorgreifen. „Letzte Gespräche mit Entscheidungsträgern sind noch zu führen“, sagte ein Sprecher. Die offenen Fragen betreffen demnach sowohl den möglichen Standort wie auch die Zeitplanung.

Die Landtags-Linke in Schwerin kritisiert Rüstungsansiedelungen nicht nur wegen ihrer pazifistischen Position. Es sei zudem unvereinbar mit dem Ziel, Gesundheitsland Nummer Eins zu werden. Die Landesregierung solle stattdessen den Fokus auf „nachhaltige Friedenspolitik“ legen.

Der Unternehmerdachverband VUMV kritisierte diesen Standpunkt. „Aktive und verlässliche Friedenssicherung lässt sich am besten mit einer wehrhaften Demokratie durchsetzen. Dafür braucht es die entsprechende Ausrüstung“, sagte Verbandssprecher Sven Müller. Ein Rheinmetall-Standort im Nordosten wäre nur zu begrüßen.

Der CDU-Generalsekretär im Nordosten, Daniel Peters, bezeichnete Kopplins Stellungnahme als „hohle Worte ohne jede Konsequenz“. Er verwies darauf, dass die Linkspartei in der rot-roten Koalition weder den Verkauf der Werft in Rostock an die Marine, noch den Verkauf des ehemaligen MV-Werften Standorts in Wismar an Thyssenkrupp verhindert habe. Peters hieß Industrieunternehmen, die gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen, im Land willkommen. dpa