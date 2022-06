Kinokulturpreis: 100.000 Euro für 27 Filmtheater in MV

Das Lichtspieltheater Wundervoll (li.wu.) in Rostock und der Filmclub Casablanca in Greifswald sind die Hauptpreisträger des diesjährigen Kinokulturpreises Mecklenburg-Vorpommern. Das li.wu. erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Gewerbliche Spielstätten, das von zehn Ehrenamtlichen betriebene Casablanca den mit 4000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Nichtgewerbliche Spielstätten, wie die gemeinnützige Filmland Mecklenburg-Vorpommern GmbH mitteilte.

Neustrelitz - Die Preise wurden am Mittwochabend in der Alten Kachelofenfabrik in Neustrelitz überreicht.

Insgesamt wurden 27 Kinos mit zusammen 100.000 Euro Preisgeld für ihre herausragenden Programme ausgezeichnet. Ein weiteres Filmtheater erhielt eine lobende Erwähnung. 34 Bewerbungen waren den Angaben zufolge eingegangen - so viele wie noch nie, wie es hieß. Der Geschäftsführer von Filmland MV, Volker Kufahl, sagte, der Preis mache die wichtige Kulturarbeit der zahlreichen gewerblichen und nichtgewerblichen Kinos gerade im ländlichen Raum sichtbarer.

„Jetzt, da man die Zurückhaltung und Verunsicherung des Publikums, die öffentlichen Kulturorte aufzusuchen, noch deutlich spüren kann, ist diese mit Geldpreisen untersetzte Wertschätzung gegenüber den Betreibern ein wichtiges gesellschaftliches Signal und Aufforderung zum Weitermachen“, betonte er. Der Kinokulturpreis wurde zum vierten Mal vergeben. dpa