Klage gegen Ausreisepflicht im MV-Lockdown abgewiesen

Der Kurs der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns im Corona-Lockdown war 2020 und 2021 rigoros. MV schottete sich zeitweise ab, um Kontakte zu reduzieren. Ein damals gültiges Einreiseverbot und eine Ausreisepflicht waren rechtskonform, befand ein Gericht.

Greifswald - Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg- Vorpommern hat eine Klage gegen eine im Corona-Lockdown erlassene Verordnung für ein Einreiseverbot und eine damit verbundene Ausreisepflicht abgewiesen. Der Senat traf seine Entscheidung am Dienstagabend nach mehrstündiger mündlicher Verhandlung und wollte am Mittwoch weitere Details zu dem Beschluss mitteilen. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu, wie Antragsteller und Antragsgegner übereinstimmend mitteilten.

Der Antragsteller, der in Leipzig seinen Erst- und in Groß Schwansee (Kreis Nordwestmecklenburg) einen Zweitwohnsitz hat, war mit seiner Familie im Frühjahr 2020 von der Ausreisepflicht betroffen, obwohl er vor Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung „legal“ ins Land gereist war. Er bezeichnete die längst außer Kraft gesetzten Regelungen am Dienstag bei der mündlichen Verhandlung als rechtswidrig und unverhältnismäßig.

Damals waren auch zahlreiche Touristen von dem Einreiseverbot betroffen, da die Landes-Coronaverordnung touristische Reisen zeitweise untersagte. Viele Ferien-Regionen Mecklenburg-Vorpommerns stehen vor allem bei Urlaubern aus den neuen Bundesländern hoch im Kurs.

Die Normenkontrollklage richtete sich gegen die Schweriner Landesregierung. Deren rechtlicher Vertreter Wolfgang Ewer verwies bei der mündlichen Verhandlung darauf, dass die Maßnahmen wichtig gewesen seien, um die Corona-Pandemie zu beherrschen und den Schutz für die Menschen zu fördern. Es liege zudem kein schwerwiegender Grundrechtseingriff vor, so Ewer.

Richter Klaus Sperlich hatte bereits vor der Entscheidung des Gerichts in der mündlichen Verhandlung an die Situation im April 2020 erinnert. „Damals war die Pandemie am Anfang.“ Wegen der begrenzten Erkenntnisse über die Krankheit und der ungewissen Entwicklung habe die Ein- beziehungsweise Ausreiseregelung einem legitimen Ziel gedient. Zudem sei sie grundsätzlich geeignet gewesen, im Rahmen des Infektionsschutzes die Kontakte zu vermeiden. dpa