Kleine Brände, aber kaum Schäden durch Gewitterfront

Über dem Ostseestrand ziehen dunkle Regenwolken auf. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Eine von West nach Ost durchziehende Gewitterfront hat am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern für etliche Blitzeinschläge und Regen gesorgt, aber nur geringe Schäden verursacht. Wie Polizeisprecher sagten, wurden am frühen Morgen eine Gartenlaube in Ludwigslust und ein Reihenhaus in Loitz (Vorpommern-Greifswald) von Blitzen getroffen. Das Feuer an dem Haus konnte sofort gelöscht werden, die Gartenlaube in Ludwigslust brannte nieder.

Ludwigslust/Loitz - Verletzt wurde niemand.

Außerdem traf ein Blitz einen Baum nahe Alt Krenzlin (Ludwigslust-Parchim), der auf die Straße stürzte und von der Feuerwehr weggeräumt wurde. Auch zwischen Wittenbeck und Kühlungsborn (Landkreis Rostock) blockierte ein während eines Gewitters umgestürzter Baum kurze Zeit eine Landesstraße.

Die Feuerwehr in Westmecklenburg registrierte zwei umgestürzte Bäume in Schönberg (Nordwestmecklenburg) und einen abgeknickten Baum bei Gresse (Ludwigslust-Parchim) sowie einen durch Blitzschlag brennenden Baum in Schwerin. Über die Müritz zog das Gewitter fast ohne Wind hinweg. dpa