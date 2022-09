Kleinwagen-Fahrerin kollidiert mit Wolf in Vorpommern

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Zwischen Greifswald und Stralsund ist eine Autofahrerin mit einem Wolf zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Unfall am Sonntag bei Dunkelheit auf einer Kreisstraße bei Jeeser (Vorpommern-Rügen). Das Raubtier wurde so schwer verletzt, dass es von der Polizei erschossen werden musste. Die 55-jährige Autofahrerin aus dem Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald blieb unverletzt.

Jeeser - Unfälle mit Wölfen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder, bisher aber kaum im nördlichen Landesteil. Am häufigsten werden Wölfe auf den Autobahnen 24, 14, 19 und 11 in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim von Fahrzeugen erfasst.

An dem Kleinwagen bei Jeeser entstand nur geringer Sachschaden. In der Region Greifswald hatte sich laut Schweriner Umweltministerium im Monitoringzeitraum 2021/2022 erstmals ein Wolfsrudel angesiedelt. Insgesamt leben derzeit 16 Wolfsrudel mit ihren Jungtieren, zwei Wolfspaare und mehrere einzelne Raubtiere im Nordosten, wobei regelmäßig Tiere aus Brandenburg und Polen einwandern. dpa