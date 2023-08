Klimaaktivisten blockieren Straße in Rostock

Teilen

Ein Aktivist der Gruppe „Letzte Generation“ blockiert eine Kreuzung. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstagmorgen in der Rostocker Innenstadt kurzzeitig eine Straße blockiert und so ihren Forderungen nach Veränderungen in der Klima- und Verkehrspolitik Nachdruck verliehen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich zunächst fünf Menschen mit Transparenten auf die Straße gestellt und die Autos am Weiterfahren gehindert.

Rostock - Vier von ihnen hätten sich dann auf der Straße festgeklebt. Den Aufforderungen, freiwillig die Straße zu verlassen, seien die Demonstranten nicht nachgekommen. Daraufhin seien sie mittels Spezialöl von der Straße gelöst und weggetragen worden, hieß es von der Polizei. Kurz vor 08.00 sei der morgendliche Berufsverkehr wieder gerollt.

Laut Polizei waren die Aktivisten aus anderen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns nach Rostock gekommen. Sie erwarte nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung sowie der Nötigung.

In einer am Morgen verbreiteten Mitteilung begründete die Gruppe ihre Aktion. Mit der Sitzblockade habe der „fossile Alltag“ auf der Straße unterbrochen werden sollen. Auf Transparenten seien Forderungen deutlich gemacht worden: ein 9-Euro-Ticket für alle, ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und die Bildung eines Gesellschaftsrats zum Thema Ende der fossilen Brennstoffe bis 2030. dpa